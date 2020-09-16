رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادًا لمواجهة نادي مصر في الدوري

قاد رضا عبدالعال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. تواجد رضا عبدالعال في تدريبات الفريق وحرص علي مشاهدة اللاعبين والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيا خلال الفترة المقبلة، وبدء المران الأول تحت قيادته. يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم في تمام الخامسة والنصف مساء.

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