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حسين الشحات ومحمد محمود ينتظمان في التدريبات البدنية الجماعية للأهلي

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خاض حسين الشحات ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية مع بداية المران المسائي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وانضم الثنائي إلى تدريبات الفريق البدنية، تحت إشراف توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق.

واستكمل الثنائي الشحات ومحمود تدريباتهما التأهيلية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

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ويخوض الثنائي المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريبات البدنية قبل انتظامهما تدريجيًّا في تدريبات الكرة الجماعية.

وكان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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