كابوس ريال مدريد ينتهي.. جاريث بيل يقترب من الانتقال لـ توتنهام

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الويلزي جاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، اقترب من الانتقال لصفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي هذا الصيف.

وذكر بينيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، بأن بيل صار قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لصفوف توتنهام.

وأشارت الشبكة إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو اتصل بـ بيل وأخبره بحاجته له وملائمته للخطة التي يضعها لقيادة توتنهام.

وأضافت الشبكة أن بيل سينتقل لصفوف توتنهام على سبيل الإعارة مع بند الشراء بعد نهاية الموسم المقبل.

يذكر أن بيل لعب لتوتنهام من عام 2007 وحتى عام 2013، قبل الانتقال لـ ريال مدريد.