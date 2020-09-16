تقسيمة قوية للأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لمنح التعليمات وتصحيح الأخطاء والتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.
وعاد الفريق لتدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء.
وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة للسويسري رينيه فايلر، بحضور اللاعبين والجهاز الفني، تحدث خلالها عن مباراة الاتحاد الماضية، وبعض النقاط الفنية التي يركز عليها اللاعبون في مران اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.
وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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