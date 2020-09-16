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مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

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قدم أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض.

وكشف مصدر داخل النادي، أن أمير عبدالعزيز قدم الاعتذار، عن الاستمرار الفترة المقبلة، مع الفريق الأول، بدون أسباب واضحة، مؤكدا أنه لديه أسباب خاصة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك السابق، فسخ عقده مع الأبيض، عن طريق دفع الشرط الجزائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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