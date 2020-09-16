تدريبات بدنية شاقة للحراس في مران الزمالك اليوم

خضع الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبعض التدريبات البدنية الشاقة.

يأتي هذا تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وخاض الرباعي فقرة فنية خاصة، شملت التدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.