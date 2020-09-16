نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة مدوية، بعدما أكد استبعاد 3 أسماء تدريبية كبيرة من حسابات نادى الزمالك لخلافة الفرنسى باتريس كارتيرون. وقال شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج ترشيحات الزمالك". Advertisements ويأتى ذلك رغم تردد العديد من الأنباء بشأن تواجد الثلاثى فى قائمة ترشيحات نادى الزمالك لخلافة كارتيرون، وتحديدًا البرتغالى جيسفالدو فيريرا والذى قاد الفارس الأبيض للقب الدورى موسم 2015. وكان كارتيرون قد وجه صدمة مدوية للزمالك بالأمس، بعدما اتخذ قرارا مفاجئا بفسخ عقده مع القلعة البيضاء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.