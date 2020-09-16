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مران منفرد لمحمد الشناوي في الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران منفرد لمحمد الشناوي في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصص مرانًا منفردًا لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص ميشيل على إعداد فقرات فنية خاصة ومتنوعة للشناوي بشكل منفرد، تخللتها فقرات للتدريب على سرعة رد الفعل والكرات العرضية. 

وكان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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