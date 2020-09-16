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كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد كان يرغب في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لوكاكو يعتبر الخيار الأول بالنسبة لرونالد كومان لتدعيم خط هجوم البلوجرانا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني إستبعدت خيار التعاقد مع لوكاكو منذ البداية لأسباب مالية وصعوبة موافقة إنتر ميلان على التخلي عن نجمه البلجيكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه سبق لكومان تدريب لوكاكو عندما كان المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي في موسم 2016/2017.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن روميلو لوكاكو كان قد إنضم لإنتر ميلان في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وسجل لإنتر ميلان حتى الآن 34 هدفاً في 56 مباراة في مختلف البطولات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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