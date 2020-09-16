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الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي أولى صفقات الميركاتو الصيفي، بتوصلهم لاتفاق مع إدارة فريق  النجوم للتعاقد مع لاعبهم كريم فؤاد بقيمة 12 مليون جنيه.

الأهلي ينهي صفقة كريم فؤاد من النجوم 

أنهى مسؤولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع مسؤولي نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة كريم فؤاد في الموسم الجديد.

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ويلعب كريم فؤاد مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.

ويوجد بند في عقد كريم فؤاد مع إنبي يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.

الجدير بالذكر أن فؤاد صاحب الـ20 عاما شارك خلال هذا الموسم مع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي تحت قيادة المدرب حلمي طولان، في 18 مباراة صنع فيهم هدفا واحدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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