نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي أولى صفقات الميركاتو الصيفي، بتوصلهم لاتفاق مع إدارة فريق النجوم للتعاقد مع لاعبهم كريم فؤاد بقيمة 12 مليون جنيه.
الأهلي ينهي صفقة كريم فؤاد من النجوم
أنهى مسؤولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع مسؤولي نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة كريم فؤاد في الموسم الجديد.
ويلعب كريم فؤاد مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.
ويوجد بند في عقد كريم فؤاد مع إنبي يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.
الجدير بالذكر أن فؤاد صاحب الـ20 عاما شارك خلال هذا الموسم مع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي تحت قيادة المدرب حلمي طولان، في 18 مباراة صنع فيهم هدفا واحدا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.