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رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادا لمواجهة إف سي مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قاد رضا عبدالعال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق اليوم إستعدادا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حيث تواجد رضا عبدالعال في تدريبات الفريق، وحرص علي مشاهدة اللاعبين والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيا خلال الفترة المقبلة، وبدء المران الأول تحت قيادته.

وكان فريق طنطا أعلن بالأمس عن تولي رضا عبد العال تدريب الفريق خلفًا للمدرب السابق أيمن المزين.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم في تمام الخامسة والنصف مساءا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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