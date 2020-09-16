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عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي نابولي الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد مدافعي الفريق الأول بنادي ريال مدريد من أجل خلافة السنغالي كاليدو كوليبالي.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي نابولي قد إنضم إلى الصراع مع نادي روما من أجل التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب النادي المكي في الصيف.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي نابولي يري في صاحب الـ 30 عام حل سريع لتعويض كوليبالي الذي إقترب بشدة من مغادرة سان باولو في الصيف الحالي.

بينما يسعي روما في التعاقد مع ناتشو في ظل أهدافه في تدعيم خط الدفاع بلاعب قوي بعد التعاقد مع كومبولا مؤخرًا من فيرونا.

يذكر أن ناتشو طالما عاني الفترات الماضية من قلة المشاركه في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعتمد بشكل كبير على مواطنه فاران وقائد الفريق سيرجيو راموس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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