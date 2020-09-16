نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة وادي دجلة في لقاء الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - عبد الله السعيد - طارق طه - إبراهيم حسن- محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - دودو الجباس

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