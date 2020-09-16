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فايلر ينقلب على نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح لاعب الفريق فرصة الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومنح المدرب السويسري، الضوء الأخضر إلى إدارة النادي في تسويق النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، بعد تراجع مستواه الفني.

وظهر أجايي، خلال الفترة الماضية بمستوى متواضع للغاية، الأمر الذي جعل فايلر ينقلب على قدراته، ويدرس رحيله بشكل جادي في الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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