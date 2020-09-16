مستعد لتدريب النادى ولو ساعة واحدة.. طارق يحيى: تلبية نداء الزمالك شرف كبير

أعرب طارق يحيي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك عن ثقته الكبيرة في اللاعبين قبل المواجهات القادمة للزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف يحيي أن العمل في نادي الزمالك شرف كبير ولا يستطيع أن يقول لناديه لا، مضيفا: أنا أمام مثل هذه النوعية من التكليفات أنسى أي شيء، وانظر فقط لمصلحة نادي الزمالك.

وتابع المدير الفني للفريق الأول ان نادي الزمالك هو من صنع اسم وتاريخ طارق يحيي، لذلك فانا تحت أمر النادي حتى لو قمت بتدريب الفريق لساعة واحدة، مشددا على أنه لن يتأخر على كيان النادي أبدا.

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وأشار يحيى : “نحن أبناء النادي وجئنا من أجل مهمة محددة نتمنى ان نوفق في هذه الخطوة، أمامنا مباراة أمام منافس قوي ومتطور هو أسوان، لذلك تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة احترام المنافس في ظل ظهوره بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة”.

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلًا: نحترم أسوان وقمنا بدراسته جيدًا، ولدينا هدف رئيسي وواضح وهو الفوز بأي مباراة سنخوضها في الفترة التي سنتواجد فيها مع الفريق.

ويواجه الزمالك فريق أسوان في الجولة 28 للدوري