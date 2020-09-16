تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه استعدادا لملاقاة نظيره ميتز، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الفرنسي. وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: داجبا - ماركينيوس - ديالو - باكير Advertisements خط الوسط: أندير هيريرا - جايا - جوليان دراكسلر خط الهجوم: بابلو سارابيا - أنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثامن عشر بصفر من النقاط بالتساوي مع ميتز صاحب المركز السابع عشر.

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