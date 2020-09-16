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مجدى عبد الغني يحيي ذكرى ميلاد ثابت البطل

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احى الكابتن مجدي عبد الغني ذكرى ميلاد الراحل الكابتن ثابت البطل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. 

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏في يوم ميلاد الكابتن ثابت البطل , لا تنسوه من صالح دعائكم ..اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك". 

وولد الراحل ثابت البطل في 16 سبتمبر 1953م في مدينة الحوامدية اقترن اسمة بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومديرا للكرة لنادى الاهلي المصري بعد اعتزاله عام 1991.

ويعتبر من أشهر انجازاته مساهمته مع المنتخب المصري لكرة القدم في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 في القاهرة، والفوز مع ناديه الاهلي المصري الذي قضى معه 17 موسم كحارس مرمى بعدد كبير من بطولات الدوري والكأس.

وكان ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يلعب في أي مباراة.

وتوفي الراحل ثابت البطل في فجر الإثنين يوم 14 فبراير 2005 في القاهرة متأثرًا بمرض سرطان البنكرياس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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