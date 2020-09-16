ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "عمر رضوان حارس الجونة عمل واحده عواد واتطرد "
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وتلقى عمر رضوان حارس مرمى الجونة بطاقة حمراء مباشرة بعد تصديه لتسديدة صلاح محسن بيده من خارج منطقة الجزاء.
وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك الحالي اثناء فترة مشاركته مع الاسماعيلي في إحدى المباريات امام النصر للتعدين في كأس مصر قام بالتصدي لإحدى الكرات من خارج منطقة الجزاء ولكن الحكم وقتها لم يقم بطرده.
وبهذه النتيجة يرفع سموحة رصيده الى 36 نقطة، ويحتل المركز ال السابع متساويًا مع مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، بينما يستقر الجونة عند النقطة 28 في المركز الـ 14 .
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