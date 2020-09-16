الارشيف / الرياضة

ليفاندوفسكي يعلق على جائز الكرة الذهبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يعلق على جائز الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني عن أمله في حدوث تغيير في الأشهر المقبلة بعد أن تم إلغاء حفل جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لوسائل الإعلام:"بالنسبة لهذا الموسم، لكل نادٍ وكل لاعب كرة قدم ربما يكون أصعب موسم في حياتنا، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريباً بدون راحة، سيكون الأمر صعباً".

Advertisements

وأضاف:"بجب أن نكون مستعدين ليس فقط لكرة القدم والمهارات والكفاءة ولكن أيضًا للياقتنا وجسدنا، أريد أن أبذل قصارى جهدي وأن أسجل الأهداف ولكن بالطبع المركز الأول دائمًا هو هدف الفريق".

وعن إلغاء الكرة الذهبية، علق ليفاندوفسكي قائلاً:" العام لم ينته بعد، آمل أن يتغير شيء ما في الأشهر القليلة المقبلة، لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة لنا ولكن من يدري ما سيحدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلاً:" اللعب في الدوري الأمريكي؟ عمري 32 عاماً، لذلك لا أفكر فيما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة لأنني أريد أن ألعب ربما لمدة 5 أو 6 سنوات على مستوى عالٍ، بالتأكيد هذا خيار ربما في المستقبل".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ليفاندوفسكي يعلق على جائز الكرة الذهبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا