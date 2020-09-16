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أمير عبدالعزيز: بطولتان وفوز على الأهلي وبيراميدز سبب رحيلي عن الزمالك

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كشف أمير عبدالعزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك، عن تفضيله  الرحيل فى الوقت الحالي عن الجهاز الفني متمنيا لهم التوفيق فى الفترة المقبلة. 

وقال أميرعبدالعزيز: أوجه الشكر لمرتضى منصور وأمير مرتضي واللاعبين على الفترة التى تواجدت فيها مع الفريق مؤكدا أنه فضل الرحيل عن الفريق بعد فوزه ببطولتين وأيضا الفوز على الأهلي مرتين وبيراميدز مرتين وتحقيق نتائج مميزة.

ويضم  الجهاز الفني المؤقت للزمالك كلا من طارق يحيى مديرا فنيا ومعه كل من أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي مساعدين.

وكان  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أخطر  إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في  تدريب الفريق  وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس  الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار   الرحيل وفسخ العقد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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