جاريث بيل يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال لـ توتنهام

أكدت تقارير صحفية، أن الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لصفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الصفقة قد تمت بين الطرفين، حيث وافق نادي توتنهام على التعاقد مع بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة أن جاريث بيل يخضع للفحص الطبي في مقر تدريبات ريال مدريد، تمهيدًا للسفر للندن والانضمام لتوتنهام.

وسبق لبيل اللعب لتوتنهام من عام 2007 وحتى عام 2013، قبل الانضمام لـ ريال مدريد.