جاريث بيل يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال لـ توتنهام

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الصفقة قد تمت بين الطرفين، حيث وافق نادي توتنهام على التعاقد مع بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة أن جاريث بيل يخضع للفحص الطبي في مقر تدريبات ريال مدريد، تمهيدًا للسفر للندن والانضمام لتوتنهام.
وسبق لبيل اللعب لتوتنهام من عام 2007 وحتى عام 2013، قبل الانضمام لـ ريال مدريد.
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