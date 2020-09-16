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جون أنطوي يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول أمام وادي دجلة فى الدوري

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تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالهدف الأول أمام ضيفه وادي دجلة ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بترو سبورت فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف جون انطوي فى  الدقيقة 60 ليتقدم لفريقه ويحتفل بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك من الناحية اليسرى.

بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعها من 26 مباراة، ويبعتد عن المقاولون العرب الثاني بفارق 3 نقاط، وعن الزمالك الثاني بفارق 7 نقاط (مع خصم 3 نقاط من الأبيض).

ويحتل فريق وادي دجلة المركز 15 في الجدول برصيد 27 نقطة جمعها من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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