جون أنطوي يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول أمام وادي دجلة فى الدوري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالهدف الأول أمام ضيفه وادي دجلة ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بترو سبورت فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف جون انطوي فى الدقيقة 60 ليتقدم لفريقه ويحتفل بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك من الناحية اليسرى.