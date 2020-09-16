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التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول لمباراة وادي دجلة وبيراميدز

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بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعها من 26 مباراة، ويبتعد عن المقاولون العرب الثالث بفارق 3 نقاط، وعن الزمالك الثاني بفارق 7 نقاط (مع خصم 3 نقاط من الأبيض).

ويحتل فريق وادي دجلة المركز 15 في الجدول برصيد 27 نقطة جمعها من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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