التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول لمباراة وادي دجلة وبيراميدز

بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعها من 26 مباراة، ويبتعد عن المقاولون العرب الثالث بفارق 3 نقاط، وعن الزمالك الثاني بفارق 7 نقاط (مع خصم 3 نقاط من الأبيض).

ويحتل فريق وادي دجلة المركز 15 في الجدول برصيد 27 نقطة جمعها من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.