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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

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تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري مع مساعديه أحمد أيوب وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي في مباراة وداي دجلة وبيراميدز، المقامة اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري.

بيراميدز يلتقي مع وادي دجلة، اليوم، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر المسابقة المحلية، على استاد بتروسبورت.

ويحرص أعضاء الجهاز الفنى على متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية للاستقرار على أفضل العناصر لخوض مباراتي مصر مع توجو في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ويحرص أعضاء الجهاز الفنى على متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية للاستقرار على أفضل العناصر لخوض مباراتي مصر مع توجو في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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