ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا وديًا بثلاثية.. فيديو

حقق فريق برشلونة فوزا مهما على نظيره نادي جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل، ضمن الاستعدادات لبداية مشوار الفريقين في الدوري الإسباني.

افتتح البرازيلي فيليبي كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 21 بعد جملة تكتيكية رائعة من لاعبي البارسا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر قبل الدخول لشباك جيرونا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، استطاع فريق جيرونا تقليص النتيجة عن طريق سايز في الدقيقة 46، لكن ميسي أثبت تفوقه وتفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 51، ليفوز برشلونة بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويبدأ نادي برشلونة مشواره في الليجا من الجولة الثالثة بمواجهة فياريال في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن برشلونة انتصر وديًا السبت الماضي على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.