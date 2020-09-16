جوارديولا العرب.. تفاصيل عقد رضا عبد العال مع طنطا وشروط بقائه

كشف مصدر مسؤول داخل نادي طنطا عن تفاصيل التعاقد مع رضا عبدالعال مديرًا فنيًا الفريق لمدة موسم ونصف الموسم بداية من الآن.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج إن، رضا عبدالعال قاد مران الفريق اليوم واجتمع مع اللاعبين وتم الاتفاق على كل شيء.
وأضاف أن الفريق حتى الآن لا يزال أمامه فرصة مع رضا عبدالعال للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة في المباريات.
وأكمل أن رضا عبدالعال مستمر مع الفريق حتى في حالة الهبوط للدرجة الثانية وذلك كان الإتفاق؛ على استمراره رغم صعوبة الموقف في استكمال مشوار الفريق في الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلعب طنطا أمام مصر ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز يوم السبت القادم، قبل أن يواجه الزمالك الثلاثاء المقبل.
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