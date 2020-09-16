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جون أنطوي يضيف الهدف الثاني لـ بيراميدز أمام وادي دجلة

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أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الثاني أمام مضيفه وادي دجلة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري.

فى الدقيقة 60 أنهى الغاني جون أنطوي التعادل السلبي بتسجيل هدف أول لصالح بيراميدز ليتقدم لفريقه ويحتفل بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك من الناحية اليسرى.

وأضاف أنطوي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء بعدما سدد الكرة على يمين الحارس محمد عبد المنصف الذي ذهب إلى الاتجاه المعاكس.

بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعها من 26 مباراة، ويبعتد عن المقاولون العرب الثاني بفارق 3 نقاط، وعن الزمالك الثاني بفارق 7 نقاط (مع خصم 3 نقاط من الأبيض).

ويحتل فريق وادي دجلة المركز 15 في الجدول برصيد 27 نقطة جمعها من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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