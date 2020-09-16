نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية كبيرة في الأهلي بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وقرر المجلس تولي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، التنسيق للملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع زكي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين»، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.
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