نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد خيال رئيسا لمنطقة السويس للميني فوتبول ودورة دولية للمدربين والحكام في المقال التالي
وقد صرح محمد خيال رئيس منطقة السويس بأن اتحاد الميني فوتبول، ينظم دورة دولية أساسية للمدربين والحكام ببورسعيد في أيام 29/28/27 سبتمبر الحالي يحاضر فيها خبراء من الاتحاد الافريقي والدولي.
وتدعو منطقة السويس سرعة مشاركة الانديه ومراكز الشباب بالدورة الدوليه حكام ومدربيين وإداريين.
وأضاف خيال بأن اتحاد الميني فوتبول قد نظم ورشة عمل الاداريين والحكام ببورسعيد لمناطق مدن القناه السويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقيه وشمال وجنوب سيناء حاضر احمد الشناوي ومحمد الخضري .
كما اقام الاتحاد دوره بالاسكندريه لمناطق بحري والدلتا الاسكندريه ومرسي مطروح والقليوبية والغربيه والمنوفية وكفر الشيخ والوادي الجديد وتم تسليم المشاركين شهادات ولوائح العمل بلعبة الميني فوتبول والذي يبدأ دوري المناطق يوم 20اكتوبر القادم لتصعيد الاول للدوري الممتاز مباشرة وأختتم خيال حديثة بدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للعبة الميني فوتبول في افتتاح منطقة السويس وأشاد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري ومجلس إدارته الذي يضم فكري صالح وفاروق جعفر وعلاء ميهوب ومحمد صلاح ابوجريشه ومستشار الاتحاد للتسويق أسامه السيد، بتدشين منطقة السويس والحفل الاسطوري بنادي منتخب السويس ومهرجان الوفاء الذي كرم رموز الرياضه بالسويس .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد خيال رئيسا لمنطقة السويس للميني فوتبول ودورة دولية للمدربين والحكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.