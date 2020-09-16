نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد خيال رئيسا لمنطقة السويس للميني فوتبول ودورة دولية للمدربين والحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرار الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان، بتعين محمد علي خيال، رئيسا لمنطقة السويس للميني فوتبول، ومجدي عبدالرازق نائبا، والمحاسب محمد يوسف نخله، امين الصندوق وعضوية كلا من جمال ابراهيم رئيسا للجنة المسابقات ومحمد ادريس رئيسا للجنه الاعلامية، والدكتور أحمد صلاح رئيسا للجنه الطبية، وخالد ابوالعلا رئيسا للجنة الحكام، ومحمود صلاح رئيسا للجنة شئون اللاعبين .

وقد صرح محمد خيال رئيس منطقة السويس بأن اتحاد الميني فوتبول، ينظم دورة دولية أساسية للمدربين والحكام ببورسعيد في أيام 29/28/27 سبتمبر الحالي يحاضر فيها خبراء من الاتحاد الافريقي والدولي.

وتدعو منطقة السويس سرعة مشاركة الانديه ومراكز الشباب بالدورة الدوليه حكام ومدربيين وإداريين.

وأضاف خيال بأن اتحاد الميني فوتبول قد نظم ورشة عمل الاداريين والحكام ببورسعيد لمناطق مدن القناه السويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقيه وشمال وجنوب سيناء حاضر احمد الشناوي ومحمد الخضري .

كما اقام الاتحاد دوره بالاسكندريه لمناطق بحري والدلتا الاسكندريه ومرسي مطروح والقليوبية والغربيه والمنوفية وكفر الشيخ والوادي الجديد وتم تسليم المشاركين شهادات ولوائح العمل بلعبة الميني فوتبول والذي يبدأ دوري المناطق يوم 20اكتوبر القادم لتصعيد الاول للدوري الممتاز مباشرة وأختتم خيال حديثة بدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للعبة الميني فوتبول في افتتاح منطقة السويس وأشاد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري ومجلس إدارته الذي يضم فكري صالح وفاروق جعفر وعلاء ميهوب ومحمد صلاح ابوجريشه ومستشار الاتحاد للتسويق أسامه السيد، بتدشين منطقة السويس والحفل الاسطوري بنادي منتخب السويس ومهرجان الوفاء الذي كرم رموز الرياضه بالسويس .