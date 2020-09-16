نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى حسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرغب نادى بيراميدز فى التعاقد مع عمار حمدي لاعب النادى الأهلى والمعار لفريق طلائع الجيش والذي يقدم موسم ممتاز مع الفريق خلال الموسم الحالي. وكشفت تقارير صحفية أن بيراميدز يعرض 8 ملايين جنيه لضم عمار حمدي من النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم . ويذكر أن بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وشريف إكرامي وأحمد فتحي من القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. ترتيب الدوري المصري:- 1- الأهلي 72 نقطة. 2- الزمالك 55 نقطة. 3- المقاولون العرب 48 نقطة. 4- بيراميدز 45 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 37 نقطة. 6ـ المقاصة 36 نقطة. Advertisements 7- سموحة 36 نقطة. 8- إنبي 35 نقطة. 9- أسوان 31 نقطة. 10- الإسماعيلي 31 نقطة. 11- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 12- طلائع الجيش 29 نقطة. 13- المصري 28 نقطة. 14- الجونة 28 نقطة. 14- وادي دجلة 27 نقطة. 15- حرس الحدود 26 نقطة. 17- نادي مصر 19 نقطة. 18- نادي طنطا 17 نقطة.

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