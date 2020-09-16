نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

ناقش مجلس إدارة الاهلي في اجتماع اليوم الرؤية المقدمة من رئيس النادي، نحو مستقبل «الأهلي 2050»، لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات: «الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية»، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي. أكد المتحدث باسم نادي الرجاء، سعيد وهبي، أنه يتحدى أن ينشر أحد صورة للاعبهم، بدر بانون، بقميص النادي الأهلي؛ بعد الأخبار المتداولة عن تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب. حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل بداية المران. يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر كثيرًا قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل خاصة مع غياب 11 لاعب عن صفوف الفريق .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار النادي الأهلي.. عودة حسين الشحات.. والفريق يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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