أخبار الزمالك: مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي .. وأبرز المرشحين لخلافه الفرنسي

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

اقترب أحمد حافظ المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بـ وادى دجلة من مرافقة الفرنسي باتريس كارتيرون فى تدريب التعاون السعودى خلال الفترة المقبلة .

قدم أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض.

أعلن نادي التعاون السعودي إتمام الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبل.

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، بالتوقيع علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس.