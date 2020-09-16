سامي مدرب واعد.. فرج عامر يكشف مزايا فوز سموحة على الجونة

وانتهت أحداث مباراة سموحة والجونة بفوز الفريق الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن السيد فريد لاعب سموحة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وأشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب محمد محسن بعد تدخل قوي ضد ناصر ماهر.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن محمود عبد الحليم من تسجيل الهدف الثاني لصالح سموحة، وعزّز موقف فريقه للفوز بالثلاث نقاط.

واشتعلت المباراة بشكل كبير في الربع ساعة الأخيرة، وأجرى الجونة تبديلًا بخروج أحمد ياسر ريان ونزول والتر بواليا.

وتلقى عمر رضوان حارس مرمى الجونة بطاقة حمراء مباشرة بعد تصديه لتسديدة صلاح محسن بيده من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن بواليا البديل من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع سموحة رصيده الى 36 نقطة، ويحتل المركز السابع متساويًا مع مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، بينما يستقر الجونة عند النقطة 28 في المركز الـ 14 .

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