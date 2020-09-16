نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة الكبرى.. بيراميدز يطارد نجم الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يصر مسئولو فريق بيراميدز، على التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الفترة المقبلة.
وتسعى إدارة بيراميدز لاستغلال رغبة الزمالك فى ضم بعض الصفقات مثل عبد الله بكرى ونبيل عماد دونجا ورجب بكار، من أجل طلب ضم مصطفى محمد.
ووفقا لمصدر بنادي بيراميدز، فأن مصطفى محمد لا يمانع في الانتقال للفريق السماوى فى ظل الإغراءات المالية الكبيرة المقدمة له، لكنه طلب الحصول على موافقة إدارة الزمالك.
ودعم فريق بيراميدز صفوفه بعدد من الصفقات القوية فى الساعات الماضية بالحصول على خدمات أحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصفقة الكبرى.. بيراميدز يطارد نجم الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.