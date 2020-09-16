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الصفقة الكبرى.. بيراميدز يطارد نجم الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة الكبرى.. بيراميدز يطارد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يصر مسئولو فريق بيراميدز، على التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الفترة المقبلة.

 

وتسعى إدارة بيراميدز لاستغلال رغبة الزمالك فى ضم بعض الصفقات مثل عبد الله  بكرى ونبيل عماد دونجا ورجب بكار، من أجل طلب ضم مصطفى محمد.

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ووفقا لمصدر بنادي بيراميدز، فأن مصطفى محمد لا يمانع في الانتقال للفريق السماوى فى ظل الإغراءات المالية الكبيرة المقدمة له، لكنه طلب الحصول على موافقة إدارة الزمالك.

 

ودعم فريق بيراميدز صفوفه بعدد من الصفقات القوية فى الساعات الماضية بالحصول على خدمات أحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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