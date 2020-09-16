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رابطة الدوري الإسباني تعلن تعديل جديد في جدول الجولة الثانية لليجا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإسباني تعلن تعديل جديد في جدول الجولة الثانية لليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني الأربعاء أن الجولة الثانية من "الليجا" ودوري الدرجة الثانية، لن تشهد إقامة مباريات يومي الجمعة والاثنين المقبلين.

 

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وقالت الرابطة "إزاء حالة التخبط وانعدام الأمن الخطيرة التي تسببت في قرار قاضية لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في التاسع من سبتمبر، ورغم الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قررت الرابطة ولعدم الإضرار بالأندية الرياضية، تعديل مواعيد وأيام الجولة الثانية".

 

بالتالي ستقام مباراة خيتافي مع أوساسونا السبت بدلاً من الجمعة، بينما تقرر تقديم لقاء بيتيس وبلد الوليد من الإثنين إلى الأحد في نفس الساعة. بالمثل، تؤجل مباراة كاستيون وملقا من الجمعة إلى السبت، بينما تقام مباراة كارتاخينا وسبورتينغ الأحد في نفس التوقيت بدلاً من الإثنين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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