نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي التعاون السعودي عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء.

وقرر كارتيرون الرحيل عن الزمالك، بعدما دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 250 ألف جنيه لإدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أمس الإثنين.

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وعلق محمد القاسم رئيس مجلس إدارة التعاون على نجاح النادي في خطف كارتيرون من الزمالك، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " هذا التعاون يا سادة،اللي يبيه يصير والي يامر عليه يتم".

جدير بالذكر أن التعاون كشف أنه اتم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن يوقع العقود رسميا بعد وصوله إلى قطر، بعقد يمتد إلى موسمين قادمين.

وكان التعاون تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام بيرسبوليس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.