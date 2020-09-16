الارشيف / الرياضة

أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي التعاون السعودي عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء.

وقرر كارتيرون الرحيل عن الزمالك، بعدما دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 250 ألف جنيه لإدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أمس الإثنين.

Advertisements

وعلق محمد القاسم رئيس مجلس إدارة التعاون على نجاح النادي في خطف كارتيرون من الزمالك، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " هذا التعاون يا سادة،اللي يبيه يصير والي يامر عليه يتم".

جدير بالذكر أن التعاون كشف أنه اتم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن يوقع العقود رسميا بعد وصوله إلى قطر، بعقد يمتد إلى موسمين قادمين.

وكان التعاون تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام بيرسبوليس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا