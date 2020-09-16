ميسي يتألق في فوز برشلونة الودي على جيرونا
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هدفين ليساهم في فوز فريقه 3 - 1 على جيرونا وديا يوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني لانطلاق مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أن يضيف ميسي هدفين جاء الأول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول، وجاء الثاني في الدقيقة 51، بينما سجل سامويل سايت هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 46.
وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا كبيرا حول مستقبل النجم الأرجنتيني، حيث كان قد أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن يتراجع عن قراره ويبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو من العام المقبل على أقل تقدير.
وغاب برشلونة عن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إلى جانب أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، حيث تحظى تلك الفرق بفرصة للراحة بعد أن خاضت مباريات في المسابقات الأوروبية التي جرى استئنافها في شهر أغسطس الماضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يتألق في فوز برشلونة الودي على جيرونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.