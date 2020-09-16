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ميسي يتألق في فوز برشلونة الودي على جيرونا

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دوت الخليج -
ميسي يتألق في فوز برشلونة الودي على جيرونا
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هدفين ليساهم في فوز فريقه 3 - 1 على جيرونا وديا يوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني لانطلاق مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أن يضيف ميسي هدفين جاء الأول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول، وجاء الثاني في الدقيقة 51، بينما سجل سامويل سايت هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 46.

وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا كبيرا حول مستقبل النجم الأرجنتيني، حيث كان قد أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن يتراجع عن قراره ويبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو من العام المقبل على أقل تقدير.

وغاب برشلونة عن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إلى جانب أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، حيث تحظى تلك الفرق بفرصة للراحة بعد أن خاضت مباريات في المسابقات الأوروبية التي جرى استئنافها في شهر أغسطس الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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