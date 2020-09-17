تركي آل الشيخ : على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش بدلا من افتتاح بوابة

طالب المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، مجلس إدارة النادي الاهلي بإصلاح أرضية ملعب مختار التتش وإنشاء العيادة الطبية به، بدلا من افتتاح بوابة في فرع مدينة نصر.
وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " إصابات لاعبي الأهلي باتت متكررة ولابد من إصلاح ملعب التتش والاهتمام بالعيادة الطبية بدلا من افتتاح بوابة بفرع مدينة نصر".
وعن إمكانية عودته لخدمة النادي الأهلي من جديد بعد رحيل المجلس الحالي قال آل الشيخ : " رغبة الجمهور هى من تحدد عودتي إلى الأهلي في وجود مجلس آخر، خاصة أنني تحملت العديد من الإهانات والسب في وقت سابق".
وتابع: عندما كنت أتحرك لمقاضاة أفراد أجد تدخلا من نصف مصر ومطالبتي بعدم التحرك ضد المتجاوزين في حقي".
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