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تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

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هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني اللجان الإلكترونية التي دائما ما تشن هجوما واسعا عليه.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بعض المسؤولين الكبار يسلطون لجانا إلكترونية للهجوم على شخصي وأقول لهم يجب أن ينصبوا تركيزهم على تحقيق آمال الجماهير ولا يشغلوا أنفسهم بمحاربتي فقط"

أضاف: "لماذا لم يتم تجديد أرضية ملعب التتش والتي تتسبب في إصابات عديدة للاعبي الأهلي ولماذا رحل أحمد فتحي وعبد الله السعيد وغيره".

وختم حديثه قائلا:"قدمت استقالتي ثلاث مرات من الرئاسة الشرفية للأهلي وكنتم تؤكدون أنكم من جعلتوني أرحل وأقول لكم إرحمونا من لجانكم الإلكترونية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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