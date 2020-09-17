تركي آل الشيخ: دعمي للأهلي مشروط برغبة جماهيره

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني أن دعمه للنادي الأهلي مشروط برغبة جماهير القلعة الحمراء.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لن أقوم بالدعم لأشخاص لا تقدر هذا الدعم وهذا ما أكدته من قبل".

وأضاف: "في وجود مجلس جديد بالنادي الأهلي دعمي للنادي سيكون مشروطا برغبة جماهيره إذا كانت جماهير الأهلي ترغب فسوف أكون في الموعد".

وختم حديثه قائلا: "رسالتي لجمهور الأهلي أحبكم وأعشق النادي ولكن يجب أن تقوموا بتحكيم عقلكم وتفكرون بشكل منطقي".