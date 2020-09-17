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أمريكي الأراضي المنخفضة يقترب من برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكي الأراضي المنخفضة يقترب من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري تعويضا للنجم البرتغالي نيلسون سيميدو.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النادي الكتالوني قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل التعاقد مع لاعبه الأمريكي سيرجينو دست.

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وأشارت الصحيفة أن البلوغرانا من المنتظر أن يجري محادثات مع مسئولي النادي الهولندي من أجل التعاقد مع الظهير الأمريكي على سبيل الإعارة بخيار البيع النهائي.

وسوف يضطر برشلونة إلى التخلص من خدمات سيميدو خلال الصيف المقبل، حيث يسعي النادي إلى الاستثمار في النجم البرتغالي وتوفير قرابة 40 مليون يورو.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن النادي الكتالوني لن يقم بأي إضافات خلال الميركاتو الحالي، الا بعد التخلص من اللاعبين المعرضين للبيع هذا الصيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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