الارشيف / الرياضة

باريس سان جيرمان يعبر عقبة ميتز في الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعبر عقبة ميتز في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه ميتز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحصد سان جيرمان، الذي أحرز اللقب سبع مرات في المواسم الثمانية الأخيرة، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالموسم الجديد، في المركز الخامس عشر، في حين ظل ميتز بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي خاضها في الموسم، محتلا المركز الثامن عشر.

ورغم السيطرة الميدانية لسان جيرمان في الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة استحواذه على الكرة إلى أهداف، قبل أن تتضاعف معاناته في الشوط الثاني، الذي شهد حصول لاعبه عبدو دياللو على بطاقة حمراء في الدقيقة 65 لنيله الإنذار الثاني، بالإضافة لإصابة نجمه خوان بيرنات.

بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي، أحرز جوليان دراكسلر هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مسجلا أول أهداف فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الجديد.

يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الكبرياء لسان جيرمان، الذي خسر بنفس النتيجة صفر / 1 أمام لانس وأولمبيك مارسيليا في أول لقائين له بالموسم الجديد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يعبر عقبة ميتز في الدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا