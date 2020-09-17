الزمالك ملك أفريقيا هاشتاج يتصدر تويتر

وكان دشن جماهير الزمالك الهاشتاج دعما منهم لناديهم بعدما رحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وسط مفاجأة غير متوقعة من الفرنسي للجماهير؛ خاصة أنه كان حصل على بطولتين مع الزمالك خلال الموسم الحالي.
وتفاعلت جماهير الزمالك علي الهاشتاج وجاءت ردودهم كالآتي:
حماس الجمهور احر من الجمر كل الدعم للاعيبة و النادي لن يتأخر الجمهور بأي شئ لخدمة الزمالك
كل الدعم لابطال السوبرين .. كل الدعم لنادى القرن
لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع بعد م كنا معترضين علي تأجيل بطوله افريقيا دلوقتي احنا المستفيدين ، ربنا شايل الاحسن والافضل ان شاء الله.
سنكون متحدين اكتر من اي وقت مضي البطولة ده برقبتنا كلنا و لن نتخلي عنها مهما كان
مش عارفه ليه عندي إحساس قوي جدا إن اللي حصل ده هيكون سبب إننا نكسب افريقيا ان شاء الله
ووجه طارق يحيي المدير الفني الجديد لـ فريق الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق مشددا على ان الزمالك فريق كبير ويمتلك العديد من النجوم المميزين القادرين على التتويج بـ لقب دوري ابطال افريقيا
وأكد طارق يحيي في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن الفريق قوته تتمثل بنسبة 60% من قوة اللاعبين والمدرب عليه فقط التوجيه وتحمل 40% من المسؤولية مؤكدا ان " الزمالك بمن حضر".
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