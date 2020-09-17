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مانشستر سيتي يرفض نجم برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يرفض نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن صفقة إنتقال الفرنسي إنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني إلى فريق مانشستر سيتي باءت بالفشل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية بأن ممثلو جريزمان تواصلوا مع مسئولي مانشستر سيتي وعرضوا عليهم إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي وذلك قبل معرفة قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ممثلي مانشستر سيتي رفضوا الإقتراح على الفور لأنهم غير مهتمين بالتعاقد مع النجم البالغ من العمر 29 عامًا.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن الأمور تغيرت بالنسبة لجريزمان وذلك بعد الفاكس الذي أرسله ليونيل ميسي وطلب من خلاله الرحيل بالإضافة إلى المحادثة التي أجراها مع رونالد كومان.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن جريزمان يعتقد بأنه قادر على إستعادة مستواه مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد في الموسم الجديد وذلك على الرغم من قرار ميسي بالاستمرار في صفوف الفريق.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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