نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أول حالة كورونا في الدوري الجزائري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري ، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعبه سمير عيبود، بفيروس كورونا المستنجد(كوفيد- 19).
وذكر النادي في بيان نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن نتائج المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق باستخدام المسحة، أظهرت إصابة اللاعب سمير عيبود، بفيروس كورونا.
كما أوضح أنه بناء على ذلك، تقرر إعفاء اللاعب من المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الفريق، مع إخضاعه للحجر الصحي حفاظا على سلامة الجميع.
وأكدت إدارة شباب بلوزداد، أنها لم تسجل أي حالة أخرى بالفيروس عدا عيبود صاحب الـ27 عامًا، الذي بات أول لاعب في الدوري الجزائري يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.
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