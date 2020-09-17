الارشيف / الرياضة

الكشف عن أول حالة كورونا في الدوري الجزائري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أول حالة في الدوري الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري ، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعبه سمير عيبود، بفيروس كورونا المستنجد(كوفيد- 19).

وذكر النادي في بيان نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن نتائج المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق باستخدام المسحة، أظهرت  إصابة اللاعب سمير عيبود، بفيروس كورونا.

كما أوضح أنه بناء على ذلك، تقرر إعفاء اللاعب من المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الفريق، مع إخضاعه للحجر الصحي حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد، أنها لم تسجل أي حالة أخرى بالفيروس عدا عيبود صاحب الـ27 عامًا، الذي بات أول لاعب في الدوري الجزائري يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكشف عن أول حالة كورونا في الدوري الجزائري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا