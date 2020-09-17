الأهلي يحدد يومي 27 و28 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.

ووافق المجلس على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقرر المجلس تولي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، التنسيق للملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين»، ونائبه زكي عبد الحميد ، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.