شنّ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا ضد محمد القاسم، رئيس نادي الشباب السعودي؛ بسبب تغريدته التي أكد فيها، أن ما يريده نادي التعاون يتحقق، موجهًا رسالة إليه بأنه يجب أن يتحدث عن مصر باحترام.
وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار"، إن ناديي الأهلي ووداى دجلة، طردا كارتيرون، والزمالك احتضنه ولكنه غدر بنا، وسيغادر التعاون السعودي أيضًا.
وأضاف مرتضى منصور "خلال ٤٨ ساعة سنعلن اسم المدير الفني الجديد، وسيكون معه أربعة مساعدين".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إعلان اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة.. مرتضى منصور: الأهلي ودجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ثم غدر بنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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