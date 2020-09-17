نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور: كارتيرون ضحى بسمعته من أجل الأموال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النار على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض، لينتقل إلى التعاون السعودي.

وأشار منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن كارتيرون باع سمعته من أجل الأموال، بالإضافة إلى أنه خان الزمالك واللاعبين.

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وتابع، "كارتيرون شخص كذاب خاصة أنه قال إنه لا يمتلك عقد أو عرض وبعدها تعاقد مع نادي التعاون السعودي".

وأوضح أن تركي آل الشيخ لا يعرف الكذب وهو أهلاوي صريح، مضيفا أنه من الغير منطقي أن كل أزمة في الرياضة نشير إلى أن تركي هو من افتعل ذلك.

وواصل، " تركي قد يقوم بدعم الأهلي في ظل وجود مجلس إدارة جديد وهذا أمر لا يحزننا لكوننا نعلم أنه مشجع أهلاوي".