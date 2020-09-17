نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس أمستردام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، يرغب في ضم الأمريكي سيرجينو دست، ظهير أيمن أياكس خلال الصيف الجاري.
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة لن يبرم أي صفقات خلال الصيف الجاري، ويحاول التخلص من عدد كبير من لاعبيه، لتوفير المال اللازم لإتمام التعاقدات.
وأشارت الصحيفة، أن برشلونة أبدى رغبته بالتعاقد مع كل من جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول وممفيس ديباي نجم ليون، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وتياجو ألكنتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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