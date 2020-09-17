عماد النحاس: تجربة النصر السعودي لم تكن «كوبري» للانتقال إلى الأهلي

أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أن تجربة احترافه في صفوف النصر السعودي لم تكن "كوبري" لانتقاله لصفوف الأهلي .

وقال عماد النحاس، في حواره ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه "أحمد حسام ميدو" عبر شاشة "النهار"، "احترمت تعاقدي مع الإسماعيلي حتى آخر يوم، ولعبت مع الدراويش كل المباريات، ومن المفارقات أن معظم فترات إصابتي جاءت بعد انتقالي إلى الأهلي".

وأضاف عماد النحاس "رفضت عرضا للانضمام إلى الأهلي عام ٢٠٠١، ولكن تعرضت لضغوط من إدارة الإسماعيلي بعد ذلك، وتم تصدير صورة للجماهير بأننى وقعت للأهلي".

وعن علاقته مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، قال عماد النحاس، "سر نجاح جوزيه، سيطرته على أوضة اللبس، ونجاحه في تجديد دوافع اللاعبين في كل مباراة، وبعد الفوز بكل بطولة".